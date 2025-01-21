Макрон: Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра
21 января 202506:15
Конфликт вокруг Украины не закончится ни завтра, ни послезавтра, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.
Глава государства считает, что западные союзники Киева должны продолжать оказывать поддержку Украине ради собственной безопасности. Макрон отметил, что Киев должен вступать в любые будущие переговоры с позиции силы.
Ранее стало известно, что экс-президент США Джо Байден убеждал Дональда Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп на инаугурации не стал класть руку на Библию
- Макрон: Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра
- Трамп подписал указ о выходе США из Парижского соглашения по климату
- Госдума: Пенсии в России могут проиндексировать в феврале
- Трамп заявил, что встретится с Путиным
- Трамп: Зеленский готов к заключению сделки с Россией
- В Смоленской области после попытки атаки БПЛА загорелись кровли зданий
- СМИ: Трамп вернул в Овальный кабинет кнопку для заказа колы
- Трамп подпишет указы об отмене около 80 решений Байдена
- Спецпосланник Трампа: США перестанут нести финансовую обузу других
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru