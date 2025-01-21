Макрон: Конфликт на Украине не закончится ни завтра, ни послезавтра

Конфликт вокруг Украины не закончится ни завтра, ни послезавтра, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает BFMTV.

Трамп заявил, что встретится с Путиным

Глава государства считает, что западные союзники Киева должны продолжать оказывать поддержку Украине ради собственной безопасности. Макрон отметил, что Киев должен вступать в любые будущие переговоры с позиции силы.

Ранее стало известно, что экс-президент США Джо Байден убеждал Дональда Трампа продолжать поддержку Украины, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: EPA / ТАСС
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