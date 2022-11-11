СМИ: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года
Новые санкции Евросоюза против России могут утвердить до конца года, но 14 ноября на заседании глав МИД союза решений пока не планируется. Об этом сообщил высокопоставленный источник в Евросоюзе.
«Мы работаем над новыми санкциями против России», - приводит РИА Новости его слова.
Отмечается, что также идет работа над новыми санкциями против Белоруссии за внутреннюю ситуацию и поддержку России.
Ранее Politico сообщило, что на фоне ухудшения экономической ситуации в Европе американское руководство все чаще задается вопросом, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские санкции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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