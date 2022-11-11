СМИ: ЕС может утвердить новые антироссийские санкции до конца года

«Мы работаем над новыми санкциями против России», - приводит РИА Новости его слова.

Отмечается, что также идет работа над новыми санкциями против Белоруссии за внутреннюю ситуацию и поддержку России.

Ранее Politico сообщило, что на фоне ухудшения экономической ситуации в Европе американское руководство все чаще задается вопросом, продолжат ли их союзники поддерживать антироссийские санкции, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

