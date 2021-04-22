Юриста Любовь Соболь отпустили из отдела полиции
Юриста признанного в РФ иноагентом Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любовь Соболь, которая была задержана утром в среду в Москве, отпустили из ОВД. Об этом Соболь написала в своем аккаунте в Twitter.
По словам Соболь, ее выпустили из отделения полиции вечером, однако уже завтра суд рассмотрит ее дело. Соболь была задержана возле станции метро "Автозаводская".
Адвокат Соболь Владимир Воронин заявил, что на нее составлен протокол за повторное нарушение порядка организации массового мероприятия. Данное правонарушение может повлечь наказание до 30 суток административного ареста, а также штраф в размере не более 300 тысяч рублей.
Ранее стало известно, что на 10 суток арестовали пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Ей также вменяют нарушение порядка организации массового мероприятия.
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