В Москве задержали Любовь Соболь
21 апреля 202110:25
Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любовь Соболь задержали в Москве. Об этом сообщает адвокат Владимир Воронин в Twitter.
По информации правозащитника, полицейские вытащили Соболь из такси возле станции метро «Автозаводская». «По ее словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут — неизвестно», — пишет Воронин.
Ранее сотрудники ФБК объявили о новых протестных акциях 21 апреля в поддержку Алексея Навального.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru