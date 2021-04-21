В Москве задержали Любовь Соболь

Юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК, признан в России иноагентом) Любовь Соболь задержали в Москве. Об этом сообщает адвокат Владимир Воронин в Twitter.

По информации правозащитника, полицейские вытащили Соболь из такси возле станции метро «Автозаводская». «По ее словам, задерживало много сотрудников в форме. Куда везут — неизвестно», — пишет Воронин.

Ранее сотрудники ФБК объявили о новых протестных акциях 21 апреля в поддержку Алексея Навального.

