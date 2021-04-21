Пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш арестовали на 10 суток

Мещанский суд Москвы поместил под административный арест пресс-секретаря Алексея Навального Киру Ярмыш за нарушение при организации массовой акции. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на адвоката Веронику Полякову.

По словам Поляковой, Ярмыш обвиняется по части 2 статьи 20.2 КоАП РФ "Нарушение установленного порядка организации несогласованной акции". Защитники Ярмыш намерены обжаловать данное решение.

Адвокат пояснила, что Ярмыш вменяют в вину призывы выйти на несогласованный оппозиционный митинг. При этом, как отметила Полякова, Ярмыш не могла призывать к участию в акции, так как не использует средства связи из-за нахождения под домашним арестом.

Басманный суд Москвы 1 февраля отправил Ярмыш по "санитарному делу", связанному с нарушением санитарных норм на несогласованном митинге в поддержку Алексея Навального. В этом деле также фигурируют муниципальные депутаты, брат Навального Олег и участница группы Pussy Riot Мария Алехина.

