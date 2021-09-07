Юрист: «Двойники» на выборах незаконны, но наказать их нельзя

При этом юрист отметил, что вопрос о замене бюллетеней на выборах должен решить судебный орган. «Без его решения этот вопрос не может быть разрешен», - объяснил адвокат.

Корыстов уточнил, что, даже «если это будет признано незаконным, то сами кандидаты никакой ответственности не понесут».

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила «двойникам» Вишневского самим сняться с выборов. При этом избирком Санкт-Петербурга отклонил жалобу Вишневского на бюллетени с «двойниками».

Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что намерен продолжать отстаивать свои права и добиваться пересмотра решения избиркома Санкт-Петербурга.

