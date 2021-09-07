Юрист: «Двойники» на выборах незаконны, но наказать их нельзя
Адвокат Виталий Корыстов посоветовал кандидату в Законодательное собрание Санкт-Петербурга от партии «Яблоко» Борису Вишневскому обратиться в Верховный суд.
Адвокат Виталий Корыстов из коллегии «Тарло и партнеры» в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, что использование «двойников» на выборах незаконно. Ранее на выборах в Законодательное собрание Санкт-Петербурга на одном участке с кандидатом от «Яблока» Борисом Лазаревичем Вишневским зарегистрировались два его «двойника», которые перед выборами сменили имя и фамилию на «Борис Вишневский», а также отрастили бороду и усы. Корыстов объяснил, что в таком случае делать «настоящему Вишневскому».
«Я думаю, что имеет место неправильное применение закона, поскольку в статье 79 закона о выборах депутатов в Государственную Думу указано, что если фамилии, имена и отчества двух и более кандидатов совпадают полностью, сведения о кандидатах размещаются в соответствии с датами рождения кандидатов. Поэтому если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в период избирательной кампании либо в течение года до дня официального опубликования решения о назначении выборов, в бюллетени должны указываться прежние имя, фамилия и отчество кандидата. Я думаю, что нужно обжаловать дальше и идти до Верховного суда, поскольку прежние имя и фамилия должны быть указаны в избирательном бюллетене», - посоветовал Корыстов.
При этом юрист отметил, что вопрос о замене бюллетеней на выборах должен решить судебный орган. «Без его решения этот вопрос не может быть разрешен», - объяснил адвокат.
Корыстов уточнил, что, даже «если это будет признано незаконным, то сами кандидаты никакой ответственности не понесут».
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила «двойникам» Вишневского самим сняться с выборов. При этом избирком Санкт-Петербурга отклонил жалобу Вишневского на бюллетени с «двойниками».
Ранее депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что намерен продолжать отстаивать свои права и добиваться пересмотра решения избиркома Санкт-Петербурга.
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