Ни чести, ни совести. Вишневский рассказал, как будет бороться с «двойниками»
По словам политика, надеяться на отказ «двойников» от участия в выборах бессмысленно, поскольку у этих людей нет ни совести, ни самоуважения.
Глава ЦИК Элла Памфилова предложила «двойникам» кандидата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского сняться с выборов, однако избирком Санкт-Петербурга отклонил жалобу самого Вишневского на бюллетени с «двойниками». Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что его оппоненты самостоятельно не снимут свои кандидатуры.
«Вне всякого сомнения, они никого не послушаются, ничего не произойдет. Они не для того выставлены на эти выборы, чтобы сниматься. Они выставлены исключительно для того, чтобы помешать мне. На мой взгляд, это политическое мошенничество, потому что они просто дезинформируют избирателей, пытаясь выдать себя за конкурента своих начальников. Памфилова обратилась к их совести, но невозможно обращаться к тому, чего нет. У людей, которые готовы менять фамилии, имена и внешность, чтобы помешать политическому оппоненту, не может быть ни совести, ни чести, ни достоинства, ни самоуважения», - уверен депутат.
После отклонения жалобы избиркома Вишневский намерен продолжать отстаивать свои права и добиваться пересмотра этого решения.
«Я сегодня обращусь в ЦИК, потребую, чтобы он посмотрел этот вопрос и дал юридическую оценку. Задачей избирательной комиссии является максимальное информирование избирателей, в том числе и о случаях политического мошенничества и попытках, сменив имя и фамилию, выдать себя за другого кандидата, чтобы запутать избирателей. Это должно быть отражено в бюллетенях. Речь идет не о том, чтобы снять этих кандидатов, а о том, чтобы они указали свои прежние имена и фамилии в избирательном бюллетене в обязательном порядке. Они указаны пока только на плакатах, которые будут висеть на избирательных участках. Моя задача – максимально рассказать об этом гражданам», - объяснил политик.
Памфилова ранее сообщила, что Центризбирком России намерен подготовить рекомендации по борьбе с кандидатами-двойниками в ходе избирательных кампаний. Глава ЦИК заявила, что в настоящий момент комитет может предпринять очень мало мер в такой ситуации.
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