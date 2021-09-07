Ни чести, ни совести. Вишневский рассказал, как будет бороться с «двойниками»

Глава ЦИК Элла Памфилова предложила «двойникам» кандидата от партии «Яблоко» Бориса Вишневского сняться с выборов, однако избирком Санкт-Петербурга отклонил жалобу самого Вишневского на бюллетени с «двойниками». Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» выразил уверенность, что его оппоненты самостоятельно не снимут свои кандидатуры.

«Вне всякого сомнения, они никого не послушаются, ничего не произойдет. Они не для того выставлены на эти выборы, чтобы сниматься. Они выставлены исключительно для того, чтобы помешать мне. На мой взгляд, это политическое мошенничество, потому что они просто дезинформируют избирателей, пытаясь выдать себя за конкурента своих начальников. Памфилова обратилась к их совести, но невозможно обращаться к тому, чего нет. У людей, которые готовы менять фамилии, имена и внешность, чтобы помешать политическому оппоненту, не может быть ни совести, ни чести, ни достоинства, ни самоуважения», - уверен депутат.