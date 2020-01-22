Юрий Чайка освобожден от должности генпрокурора РФ

22 января 202010:38

Совет федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора России.

О том, что Чайка покидает свою должность, стало известно в понедельник, когда президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, передает RT.

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Накануне же стало известно, что президент предложил Юрию Чайке пост полпреда президента в СКФО.

Бывший секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России в эфире НСН рассказал, какую роль может сыграть Юрий Чайка в роли полпреда в СКФО.

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