Юрий Чайка освобожден от должности генпрокурора РФ
22 января 202010:38
Совет федерации освободил Юрия Чайку от должности генпрокурора России.
О том, что Чайка покидает свою должность, стало известно в понедельник, когда президент России Владимир Путин внёс в Совет Федерации кандидатуру Игоря Краснова на должность генпрокурора, передает RT.
Накануне же стало известно, что президент предложил Юрию Чайке пост полпреда президента в СКФО.
Бывший секретарь Совета безопасности Дагестана, Герой России в эфире НСН рассказал, какую роль может сыграть Юрий Чайка в роли полпреда в СКФО.
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