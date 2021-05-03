«Юридическая казуистика». Политолог оценил итоги голосования против Пашиняна

Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН прокомментировал результаты голосования в парламенте Армении против и.о. премьера Никола Пашиняна.

«Чтобы распустить парламент Армении и провести досрочные выборы, надо, чтобы Пашиняна не избрали премьер-министром. В этом нет никакой политики. Только соблюдение процедурных моментов. То же самое было в 2018 году. Пашиняна вначале избрали. Потом, чтобы распустить тот, старый, парламент, Пашинян подавал в отставку, и его не избирали. Но сегодня Пашинян все равно остается исполняющим обязанности премьера республики. Так как в армянской конституции такая ситуация не ясно прописана, некоторые оппозиционеры считают, что он не имеет права даже исполнять обязанности премьер-министра. Но это уже юридическая казуистика», - пояснил эксперт.

Ранее Никол Пашинян пояснил, что фракция «Мой шаг» выдвинет его кандидатуру на пост премьер-министра два раза, и также два раза не изберет его. При этом другие фракции предлагать свои кандидатуры премьера не будут. После этого парламент будет считаться распущенным, а новые выборы назначат на 20 июня 2021 года.

