«Юридическая казуистика». Политолог оценил итоги голосования против Пашиняна

Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН объяснил голосование против Пашиняна в парламенте республики подготовкой к досрочным выборам.

Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил, что и.о. главы кабмина Никол Пашинян не избран премьер-министром республики, сообщает ТАСС.

По его словам, за Пашиняна проголосовал только один из 79 депутатов.

Перезапуск Пашиняна: Уйти, чтобы остаться

Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН прокомментировал результаты голосования в парламенте Армении против и.о. премьера Никола Пашиняна.

«Чтобы распустить парламент Армении и провести досрочные выборы, надо, чтобы Пашиняна не избрали премьер-министром. В этом нет никакой политики. Только соблюдение процедурных моментов. То же самое было в 2018 году. Пашиняна вначале избрали. Потом, чтобы распустить тот, старый, парламент, Пашинян подавал в отставку, и его не избирали. Но сегодня Пашинян все равно остается исполняющим обязанности премьера республики. Так как в армянской конституции такая ситуация не ясно прописана, некоторые оппозиционеры считают, что он не имеет права даже исполнять обязанности премьер-министра. Но это уже юридическая казуистика», - пояснил эксперт.

Ранее Никол Пашинян пояснил, что фракция «Мой шаг» выдвинет его кандидатуру на пост премьер-министра два раза, и также два раза не изберет его. При этом другие фракции предлагать свои кандидатуры премьера не будут. После этого парламент будет считаться распущенным, а новые выборы назначат на 20 июня 2021 года.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГолосованиеНикол ПашинянВыборыАрмения
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры