«Юридическая казуистика». Политолог оценил итоги голосования против Пашиняна
Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН объяснил голосование против Пашиняна в парламенте республики подготовкой к досрочным выборам.
Спикер парламента Армении Арарат Мирзоян заявил, что и.о. главы кабмина Никол Пашинян не избран премьер-министром республики, сообщает ТАСС.
По его словам, за Пашиняна проголосовал только один из 79 депутатов.
Политолог Андраник Мигранян в эфире НСН прокомментировал результаты голосования в парламенте Армении против и.о. премьера Никола Пашиняна.
«Чтобы распустить парламент Армении и провести досрочные выборы, надо, чтобы Пашиняна не избрали премьер-министром. В этом нет никакой политики. Только соблюдение процедурных моментов. То же самое было в 2018 году. Пашиняна вначале избрали. Потом, чтобы распустить тот, старый, парламент, Пашинян подавал в отставку, и его не избирали. Но сегодня Пашинян все равно остается исполняющим обязанности премьера республики. Так как в армянской конституции такая ситуация не ясно прописана, некоторые оппозиционеры считают, что он не имеет права даже исполнять обязанности премьер-министра. Но это уже юридическая казуистика», - пояснил эксперт.
Ранее Никол Пашинян пояснил, что фракция «Мой шаг» выдвинет его кандидатуру на пост премьер-министра два раза, и также два раза не изберет его. При этом другие фракции предлагать свои кандидатуры премьера не будут. После этого парламент будет считаться распущенным, а новые выборы назначат на 20 июня 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,8 млн+8 489 / сут.
Умерли
111 тыс.+336 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+6 367 / сут.
- СМИ сообщили об отмене фестиваля пива «Октоберфест»
- ЕС не будет освобождать привитых туристов от тестов и карантина
- «Юридическая казуистика». Политолог оценил итоги голосования против Пашиняна
- Миронов предложил забирать деньги у родственников коррупционеров
- Захарова пояснила возможность отключения России от SWIFT
- Жители Волгограда простились с погибшими в ДТП на Ставрополье девочками
- В Совфеде ответили на вызов поспреда РФ в руководство ЕС из-за российских контранкций
- Евросоюз обсудит ответ на санкции России 10 мая
- Евросоюз вызвал постпреда России из-за ответных санкций
- Власти Москвы не намерены закрывать город из-за пандемии
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru