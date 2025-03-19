Уолтц: США и РФ договорились о встрече своих экспертных групп в Эр-Рияде

В своих соцсетях он указал, что договорённость была достигнута в ходе телефонного разговора с помощником российского президента Юрием Ушаковым.

«Наши технические группы встретятся в Эр-Рияде... чтобы сосредоточиться на реализации и расширении режима частичного прекращения огня, которого президент Трамп добился от России», - написал Уолтц.

Ранее профессор Академии труда и социальных отношений, кандидат политических наук Павел Фельдман заявил, что переговоры России и США по украинскому урегулированию будут долгими и сложными, сообщает RT.

