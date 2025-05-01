Уолтц: Россия и Украина должны стремиться к миру

Переговорный процесс США и России по Украине хоть и сопровождается взлётами и падениями, но всё же продвигается. Об этом телеканалу Fox News заявил помощник американского президента по нацбезопасности Майк Уолтц.

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По его словам, в Вашингтоне считают, что «сделка по-прежнему возможна».

«Россия должна сесть за стол переговоров. Обе стороны должны стремиться к миру», - заключил он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что заявление российского лидера Владимира Путина о готовности Москвы к переговорам по Украине без предварительных условий актуально, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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