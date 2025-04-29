Уолтц: РФ и Украина пришли к пониманию того, что требуется для достижения мира

Россия и Украина пришли к пониманию того, что необходимо сделать для достижения мира. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

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В авторской статье для журнала The National Interest он указал, что этого удалось достичь благодаря «неделям дипломатических усилий».

«Теперь Россия и Украина должны действовать быстро, чтобы достичь соглашения до того, как президент США Дональд Трамп потеряет терпение», - написал Уолтц.

Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине «находится на завершающем этапе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: picture alliance / ТАСС
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