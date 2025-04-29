Уолтц: РФ и Украина пришли к пониманию того, что требуется для достижения мира
Россия и Украина пришли к пониманию того, что необходимо сделать для достижения мира. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
В авторской статье для журнала The National Interest он указал, что этого удалось достичь благодаря «неделям дипломатических усилий».
«Теперь Россия и Украина должны действовать быстро, чтобы достичь соглашения до того, как президент США Дональд Трамп потеряет терпение», - написал Уолтц.
Ранее Трамп заявил, что конфликт на Украине «находится на завершающем этапе», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Рудковская приобрела недвижимость в Астане
- СМИ: Не менее пяти человек погибли в Испании из-за блэкаута
- Гарик Сукачев призвал режиссеров оставить Ефремова в покое
- Пять сотрудников полиции пострадали в Горловке из-за украинского артобстрела
- Непал планирует прекратить пускать на Эверест альпинистов без опыта
- Трамп признался, что сам пишет посты в соцсетях
- «Аэрофлот» разрешил пассажирам самостоятельно исправлять данные в билете
- Черногория пересмотрит выдачу почетных гражданств
- Трамп предсказал Украине скорый разгром на поле боя
- Суд взыскал с сети «Ёбидоёби» 300 тысяч рублей за использование трека Инстасамки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru