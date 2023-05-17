Уоллес: Украина не сможет стать членом НАТО пока участвует в вооруженном конфликте

Речь не может идти о членстве Украины в НАТО, пока на территории этой страны идет война. Об этом заявил глава британского Минобороны Бен Уоллес в Берлине, сообщает ТАСС.

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«Не прямо сейчас, не сейчас», - добавил министр.

По его словам, самое важное сейчас для Киева - создать устойчивость после завершения конфликта, которая поможет сдерживать угрозу.

Ранее на Западе отложили вступление Украины в НАТО, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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