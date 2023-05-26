Депутат объяснил желание Баку и Еревана подписать мирный договор именно в Кишиневе

Ранее сообщалось, что Армения и Азербайджан могут подписать мирное соглашение во время саммита Европейского политического сообщества в Кишиневе 1 июня. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на посла Азербайджана. Затулин объяснил, почему подписание мирного договора состоится именно в Кишиневе.

«Приезжая в Москву, лидеры Армении и Азербайджана на людях препираются между собой, а на самом деле готовятся к подписанию договора, но не в Москве, а в Кишиневе, где сегодня разыгрывается антироссийская карта. Недаром там, в Кишиневе, демонстративно проводят саммит Евросоюза. Если договор будет подписан в столице Молдавии, то это просто удостоверение того факта, где на самом деле Армения и Азербайджан ищут заступничество и посредничество. Армения потерпела унизительное поражение, военное и дипломатическое. Конечно, оно стало возможным благодаря успешному реваншу со стороны Азербайджана и поддержавшей его Турции. И мирный договор — это оформление поражения. С точки зрения национальных интересов армянского народа, сомнение в этом документе состоит не в том, что он признает границу между Арменией и Азербайджаном, а в том, что он никак не оговаривает судьбу армян», — сказал Затулин.

По мнению собеседника НСН, Россия не предприняла достаточно усилий, чтобы предотвратить конфликт 2020 года.

«Мы могли не допустить тот конфликт, но к тому времени у нас разладились доверительные отношения с Арменией, где в 2018 году к власти пришел премьер Никол Пашинян. Полагаю, мы недооценили тот факт, что этот конфликт будет для Армении проигрышным. Мы спохватились на определенном этапе и предлагали договориться о прекращении огня. Однако тут уже сработал фактор Пашиняна, который цеплялся за соломинку и думал, что фортуна переменится на полях сражений. На самом деле он сдал то, что могло быть платой за независимость Нагорного Карабаха, то есть те районы Азербайджана, которые были до 2020 года под контролем армянской стороны. Когда идешь по пути предательства и сдачи, оказываешься не там, где сам хотел. В результате часть собственности Карабаха оказалась занята Азербайджаном, включая ключевой во всех отношениях город Шуша, сдача которого была в ходе военных действий прямой изменой», — подчеркнул эксперт.

В заключение Затулин заявил, что за подписанием мирного договора в Кишиневе Азербайджан потребует вывести российских миротворцев.

«Были подписаны трехсторонние соглашения, в том числе предусматривавшие функционирование гуманитарных коридоров и ввод российских миротворцев. Сегодня только российские миротворцы становятся гарантами жизни армян в Нагорном Карабахе. И это будет следующая цель Азербайджана — сделать так, чтобы они оттуда ушли. То, что готовится к подписанию в Кишиневе, — это прямой путь к тому, чтобы завтра сказать: “Они не нужны здесь, поскольку Армения признает целостность Азербайджана, все, что происходит в Карабахе, — внутреннее дело Азербайджана. Зачем нужны российские миротворцы?”», — подытожил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что разблокировка транспортного сообщения в Нагорном Карабахе пойдет на пользу и Армении, и Азербайджану. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

