Умер экс-советник президента США Макфарлейн

Бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт Макфарлейн умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на сына Макфарлейна.

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Как отмечает издание, причиной смерти политика стало обострение заболевания легких.

Макфарлейн занимал пост советника по национальной безопасности при президенте Рональде Рейгане в 1983—1985 годах.

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