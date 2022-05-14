Умер экс-советник президента США Макфарлейн
14 мая 202202:55
Бывший советник президента США по национальной безопасности Роберт Макфарлейн умер на 85-м году жизни. Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на сына Макфарлейна.
Как отмечает издание, причиной смерти политика стало обострение заболевания легких.
Макфарлейн занимал пост советника по национальной безопасности при президенте Рональде Рейгане в 1983—1985 годах.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru