Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян умер после продолжительной болезни в возрасте 73 лет, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.

Умер первый глава независимой Белоруссии Шушкевич

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной Его Высочества шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна», — говорится в заявлении.

Ранее после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает RT. Политику было 88 лет.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: открытые источники
ТЕГИ:СмертьПрезидентОАЭ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры