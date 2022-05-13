Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян
13 мая 202213:27
Президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян умер после продолжительной болезни в возрасте 73 лет, сообщает эмиратское информационное агентство WAM.
«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной Его Высочества шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна», — говорится в заявлении.
Ранее после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает RT. Политику было 88 лет.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru