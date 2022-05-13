Умер президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахайян

«Министерство по делам президента выражает соболезнования народу ОАЭ, арабской и исламской нации и всему миру в связи с кончиной Его Высочества шейха Халифы бен Заеда Аль Нахайяна», — говорится в заявлении.

Ранее после продолжительной болезни умер первый президент Украины Леонид Кравчук, сообщает RT. Политику было 88 лет.

