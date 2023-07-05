Умер 46-летний министр транспорта Белоруссии Авраменко

«На 47-м году жизни 4 июля скоропостижно скончался министр транспорта и коммуникаций Беларуси Алексей Авраменко», — отметили в министерстве.

Причина смерти не уточняется.

Алексей Авраменко родился в 1977 году. Чиновник с 2006 года работал в управлении транспорта и связи Аппарата белорусского Совета Министров, в 2012-м возглавил управление. Авраменко занял пост министра транспорта и коммуникаций Белоруссии в 2019 году.

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