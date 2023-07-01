Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС РФ Манилов
Бывший первый замначальника Генштаба Вооруженных сил России (ВС РФ) генерал-полковник Валерий Манилов умер в Москве, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников РФ Николая Дерябина.
Уточняется, что Манилов скончался на 85 году жизни.
Манилов с сентября 1996 года по июнь 2001 года был первым заместителем начальника Генштаба Вооруженных сил РФ. Уточняется, что Манилов руководил информационным обеспечением действий федеральных сил в Чечне,
Похороны генерал-полковника пройдут 3 июля на военном мемориальном кладбище в Мытищах, передает «Радиоточка НСН».
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