Байден призвал привлечь Асада к ответственности

Вашингтон получил информацию о том, что президент Сирии Башар Асад находится в Москве, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.

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Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме. По словам американского лидера, Асада нужно привлечь к ответственности.

Ранее стало известно, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Российские власти предоставили Асаду и его семье убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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