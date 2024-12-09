Байден призвал привлечь Асада к ответственности

Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме. По словам американского лидера, Асада нужно привлечь к ответственности.

Ранее стало известно, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Российские власти предоставили Асаду и его семье убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

