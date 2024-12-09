Байден призвал привлечь Асада к ответственности
9 декабря 202400:01
Вашингтон получил информацию о том, что президент Сирии Башар Асад находится в Москве, сообщает Ura.ru со ссылкой на заявление президента США Джо Байдена.
Об этом он сообщил во время выступления в Белом доме. По словам американского лидера, Асада нужно привлечь к ответственности.
Ранее стало известно, что Асад с членами своей семьи прибыл в Москву. Российские власти предоставили Асаду и его семье убежище, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru