Юлия Навальная не приняла извинения Артемия Лебедева

«Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести (это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев), а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся. Не пропадать же добру», - считает Навальная.

По ее мнению, Лебедев опубликовал фейковое фото с удостоверением личности Навальной, выбрав удачный момент: «мужа посадили, а значит можно атаковать жену».

Накануне Артемий Лебедев в своём Telegram-канале извинился перед супругой российского политика за публикацию фотографии непроверенного документа Юлии Навальной, в котором указано ее немецкое гражданство.

Напомним, 22 февраля Юлия Навальная вернулась в Россию из Германии, куда она отправилась 10 февраля с частным визитом.

