Юлия Навальная не приняла извинения Артемия Лебедева
Супруга осужденного российского оппозиционера Юлия Навальная отказалась принять извинения блогера и дизайнера Артемия Лебедева по поводу фейка о ее немецком гражданстве. Об этом женщина написала в своем аккаунте в Instagram.
«Артемий, извинений ваших я не принимаю. Извиняетесь вы не потому, что вы человек чести (это какой-то оксюморон, где честь, а где Артемий Лебедев), а потому что вы трус, и у вас поджилки трясутся, что из-за того, что вы публикуете поддельные документы, вас могут к ответственности привлечь. И удалять вы фейк не будете не потому, что вы за свободу слова, а потому что хотите, чтобы опубликованный вами фейк и дальше распространялся. Не пропадать же добру», - считает Навальная.
По ее мнению, Лебедев опубликовал фейковое фото с удостоверением личности Навальной, выбрав удачный момент: «мужа посадили, а значит можно атаковать жену».
Накануне Артемий Лебедев в своём Telegram-канале извинился перед супругой российского политика за публикацию фотографии непроверенного документа Юлии Навальной, в котором указано ее немецкое гражданство.
Напомним, 22 февраля Юлия Навальная вернулась в Россию из Германии, куда она отправилась 10 февраля с частным визитом.
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