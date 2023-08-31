«Укрополия и Черномырдин»: В Польше не боятся «украинизации» страны

«Это издание отражает мысли узкого круга ограниченных людей, как говорил незабвенный Виктор Черномырдин, но не отражает взглядов большинства. На территории Польши находится до трех миллионов украинцев. При этом возникающие с ними проблемы незначительны. По данным полиции, даже грузины больше занимаются противоправной деятельностью, чем украинцы, они ведут себя спокойно и подчеркнуто корректно. При этом они работают, благодаря этому наша экономика растет. Тут плюсов больше, чем минусов», - сказал Корейба.

По его словам, отход Польши от «мононациональности» является не новым трендом, а возвращением к истокам.

«Что касается национального вопроса, кроме периода с 1945 года по нынешние времена, Польша всегда была многонациональным государством. Все мои предки привыкли, что люди разговаривают на разных языках и ходят в разные церкви. В данном контексте я даже приветствую то, что Польша отходит от модели мононационального государства», - пояснил политолог.

Корейба также отметил, что в Польше не приветствуют изменение границ Украины, а также озабочены ситуацией в Белоруссии.