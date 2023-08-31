«Укрополия и Черномырдин»: В Польше не боятся «украинизации» страны
Три миллиона украинцев поднимают польскую экономику, при этом грузины чаще них нарушают закон, сказал в эфире НСН политолог Якуб Корейба.
Польша может превратиться в двунациональную страну, поскольку огромное количество украинцев не доставляет больших проблем местным жителям, заявил в интервью НСН польский политолог Якуб Корейба.
Газета «Myśl Polska» ранее опубликовала статью журналиста Конрада Ренкаса, который опасается, что под влиянием «украинизации» Польша превратится в двунациональное государство под названием Укрополия. По его мнению, управлять такой страной придется «методами Зеленского»: полицейским террором, запретом оппозиции и арестами.
«Это издание отражает мысли узкого круга ограниченных людей, как говорил незабвенный Виктор Черномырдин, но не отражает взглядов большинства. На территории Польши находится до трех миллионов украинцев. При этом возникающие с ними проблемы незначительны. По данным полиции, даже грузины больше занимаются противоправной деятельностью, чем украинцы, они ведут себя спокойно и подчеркнуто корректно. При этом они работают, благодаря этому наша экономика растет. Тут плюсов больше, чем минусов», - сказал Корейба.
По его словам, отход Польши от «мононациональности» является не новым трендом, а возвращением к истокам.
«Что касается национального вопроса, кроме периода с 1945 года по нынешние времена, Польша всегда была многонациональным государством. Все мои предки привыкли, что люди разговаривают на разных языках и ходят в разные церкви. В данном контексте я даже приветствую то, что Польша отходит от модели мононационального государства», - пояснил политолог.
Корейба также отметил, что в Польше не приветствуют изменение границ Украины, а также озабочены ситуацией в Белоруссии.
«Мы считаем, что изменение границ 1991 года не в нашу пользу, оно ухудшит как политические, так и экономические шансы Польши на развитие. Сегодня главные заботы польского общества - это, во-первых, безопасность самой страны и соседей, а во-вторых, экономическое развитие. Если у соседей все в порядке, значит и у нас все "ок". В этом контексте Украина и Белоруссия имеют непосредственное отношение к безопасности Польши», - заключил собеседник НСН.
Ранее главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии попросили у президента Белоруссии, чтобы территорию его страны «немедленно покинули» бойцы группы «Вагнер». Вместе с тем, Лукашенко отмечал после гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина, что «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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