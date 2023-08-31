«Укрополия и Черномырдин»: В Польше не боятся «украинизации» страны

Три миллиона украинцев поднимают польскую экономику, при этом грузины чаще них нарушают закон, сказал в эфире НСН политолог Якуб Корейба.

Польша может превратиться в двунациональную страну, поскольку огромное количество украинцев не доставляет больших проблем местным жителям, заявил в интервью НСН польский политолог Якуб Корейба.

Газета «Myśl Polska» ранее опубликовала статью журналиста Конрада Ренкаса, который опасается, что под влиянием «украинизации» Польша превратится в двунациональное государство под названием Укрополия. По его мнению, управлять такой страной придется «методами Зеленского»: полицейским террором, запретом оппозиции и арестами.

Репрессивная Укрополия: Киев и Варшава готовят варианты «дружеского» объединения
«Это издание отражает мысли узкого круга ограниченных людей, как говорил незабвенный Виктор Черномырдин, но не отражает взглядов большинства. На территории Польши находится до трех миллионов украинцев. При этом возникающие с ними проблемы незначительны. По данным полиции, даже грузины больше занимаются противоправной деятельностью, чем украинцы, они ведут себя спокойно и подчеркнуто корректно. При этом они работают, благодаря этому наша экономика растет. Тут плюсов больше, чем минусов», - сказал Корейба.

По его словам, отход Польши от «мононациональности» является не новым трендом, а возвращением к истокам.

«Что касается национального вопроса, кроме периода с 1945 года по нынешние времена, Польша всегда была многонациональным государством. Все мои предки привыкли, что люди разговаривают на разных языках и ходят в разные церкви. В данном контексте я даже приветствую то, что Польша отходит от модели мононационального государства», - пояснил политолог.

Корейба также отметил, что в Польше не приветствуют изменение границ Украины, а также озабочены ситуацией в Белоруссии.

«Ядро Лукашенко!»: Призрак «Вагнера» нагнал страху на Польшу и Прибалтику
«Мы считаем, что изменение границ 1991 года не в нашу пользу, оно ухудшит как политические, так и экономические шансы Польши на развитие. Сегодня главные заботы польского общества - это, во-первых, безопасность самой страны и соседей, а во-вторых, экономическое развитие. Если у соседей все в порядке, значит и у нас все "ок". В этом контексте Украина и Белоруссия имеют непосредственное отношение к безопасности Польши», - заключил собеседник НСН.

Ранее главы МВД Польши, Литвы, Латвии и Эстонии попросили у президента Белоруссии, чтобы территорию его страны «немедленно покинули» бойцы группы «Вагнер». Вместе с тем, Лукашенко отмечал после гибели основателя ЧВК Евгения Пригожина, что «"Вагнер" жил, "Вагнер" жив и "Вагнер" будет жить в Беларуси», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры