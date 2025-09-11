«Важность российской базы в Гюмри подтверждается десятилетиями присутствия там наших военных. Это довольно масштабная военная база, там есть представители нашего авиационного, сухопутного корпуса, там находится серьезный объем военной техники, в том числе боевые самолеты, истребители. Россия всегда была ключевым арбитром во взаимоотношениях между Арменией и Азербайджаном. В целом присутствие российских военнослужащих всегда стабилизировало политическую ситуацию в Армении. Сейчас, безусловно, Армения выступает за многовекторную политику: смотрит и на Запад, и частично на Россию, и на Восток. Но мне кажется, для самих армян присутствие российских военнослужащих на постоянной основе успокаивает внутриполитическое состояние республики и в целом само население», - рассказал он.

При этом Михайлов выразил сомнения в том, что в рамках партнерства с Ереваном Трамп отправит американский контингент в Армению.

«Давайте еще дождемся, когда американцы реально перебросят в Армению свои контингенты. Я не спешу в это верить. Представители коллективного Запада, конечно, будут стараться застолбить свое присутствие там. Но, что касается разворачивания контингента, сейчас у Штатов гораздо больше задач на азиатско-тихоокеанском и ближневосточном направлении, да и в целом даже по украинскому кейсу. Поэтому, я думаю, что США прекрасно понимают, что если они войдут в Армению, это очень сильно ухудшит состояние российско-американских отношений. Мне кажется, Трампу сейчас не обязательно напрягать Россию в этом регионе. Им надо закрывать вектор украинского кейса, и переложить его на европейских партнеров», - подытожил он.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения не может быть членом и Евросоюза, и Евразийского экономического союза (ЕАЭС), передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

