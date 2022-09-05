Украинцы обвинили Зеленского во лжи народу
Украинские деятели обвинили президента страны Владимира Зеленского во лжи своему народу об угрозе приближающегося конфликта. Об этом пишет немецкое издание Berliner Zeitung.
Как отмечается в материале, глава государства «обманывал и лгал населению и скрывал военные предупреждения от спецслужб США до российского вторжения».
По словам драматурга Катерины Бабкиной, Зеленский совершил «преступление», не подготовив украинцев к грядущему конфликту, пишет Газета.ру. В свою очередь, главный редактор газеты «Украинская правда» Севгиль Мусаева отметила, что украинский президент целенаправленно скрывал масштабы происходящего и не воспринимал всерьез угрозу безопасности украинцев.
Кроме того, депутат Ирина Геращенко высказала мнение, что киевское руководство неправильно расставило приоритеты. По словам парламентария, вместо подготовки к военным действиям спецслужбы страны занимались «травлей» экс-президента Украины Петра Порошенко, пишет Ura.ru.
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