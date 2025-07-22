Украинскую делегацию на переговорах с РФ возглавит Рустем Умеров

Делегацию Украины на переговорах с Россией возглавит секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) страны Рустем Умеров. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что в состав делегации также войдут представители украинской разведки, МИД Украины и офиса президента.

«Украина готова работать максимально продуктивно», - написал Зеленский.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Москвы и Киева диаметрально противоположные меморандумы об урегулировании, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Рюмин
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