Украинский журналист отреагировал матерной бранью на поздравление россиян с праздником
Украинский журналист Виктор Майстренко после поздравления депутата Харьковского горсовета от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Андрея Лесика в эфире телеканале NewsOne россиян выругался матом.
«Сегодня 12 июня, День России. От себя лично, от партии ОПЗЖ поздравляю россиян с их днем, главным праздником», - подчеркнул украинский парламентарий.
«Это конец (в эфире использовано слово из ненормативной лексики – прим. НСН)» - воскликнул Майстренко.
По мнению журналиста, Киев «находится в состоянии войны» с Москвой и «начать дружить с Россией» можно только при условии, если «она развалится», пишет Газета.ru.
По мнению Лесика, Майстренко говорит глупости «вместо того, чтобы сглаживать ситуацию, которую семь лет искусственно раздували».
Попытка исключить русских из числа коренных народов Украины - глупость и дискриминация, заявил НСН сопредседатель ОПЗЖ Юрий Бойко.
«Мы будем голосовать против этого законопроекта, наша фракция его не поддерживала, потому что это дискриминация и глупость. Будет какая-то часть тех, кто поддержит его, - фракция президента Украины, националисты в парламенте. Но даже, если этот законопроект примут, мы пойдем в Конституционный суд. Это оскорбительный закон, который обижает большую часть населения Украины. Мы уже обратились в суд против закона о языке и образовании, и будет еще один иск, если этот закон примут», - сказал Бойко.
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