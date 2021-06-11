Экс-помощник президента Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил в интервью WarGonzo, что Украину можно вернуть только силой. Он уточнил, что сила может быть не только военной.

По его словам, существует еще сила спецслужб, а также мягкая сила, сила экономического и политического влияния.