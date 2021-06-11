Экс-помощник президента Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой

Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил в интервью WarGonzo, что Украину можно вернуть только силой. Он уточнил, что сила может быть не только военной.

По его словам, существует еще сила спецслужб, а также мягкая сила, сила экономического и политического влияния.

«30 лет без оккупации!» Польский политолог опроверг «ненависть к России»

Он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день Россия выигрывает на международной арене, а от Украины мир устал.

Ранее Польский политолог Якуб Корейба в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что у поляков нет ненависти к России, но поддерживать политику РФ в Польше не собираются. По его словам, глобальное противостояние давно перестало быть лишь политическим, а касается важнейших ценностей и принципов жизни государств.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Российско-украинские ОтношенияУкраина
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