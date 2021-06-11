Экс-помощник президента Владислав Сурков предложил вернуть Украину силой
Бывший помощник президента РФ Владислав Сурков заявил в интервью WarGonzo, что Украину можно вернуть только силой. Он уточнил, что сила может быть не только военной.
По его словам, существует еще сила спецслужб, а также мягкая сила, сила экономического и политического влияния.
Он подчеркнул, что Россия на сегодняшний день Россия выигрывает на международной арене, а от Украины мир устал.
Ранее Польский политолог Якуб Корейба в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» заявил, что у поляков нет ненависти к России, но поддерживать политику РФ в Польше не собираются. По его словам, глобальное противостояние давно перестало быть лишь политическим, а касается важнейших ценностей и принципов жизни государств.
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