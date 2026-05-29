Суд на Украине заочно приговорил певицу Повалий к 12 годам тюрьмы
Винницкий городской суд заочно приговорил покинувшую Украину певицу Таисию Повалий к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщает RT.
Артистку признали виновной в поддержке действий России. Кроме тюремного срока у Повалий конфисковали имущество и забрали в пользу государства права на её песни.
Также суд запретил певице в течение 15 лет занимать на Украине определённые должности.
Ранее помощник президента РФ Владимир Мединский, которого на Украине заочно осудили на 10 лет лишения свободы, указал, что суд в Киеве «судит историю», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
