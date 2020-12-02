Украинский постпред рассказал в ГА ООН свою версию Второй мировой войны

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что план Второй мировой войны Адольф Гитлер разрабатывал совместно с советским лидером Иосифом Сталиным, сообщает ТАСС.

Заявление было сделано на торжественном заседании Генеральной Ассамблеи ООН в память обо всех жертвах Второй мировой войны. По словам постпреда, Украина принадлежит к тому региону, где началась Вторая мировая война, а 1 сентября 1939 года было далеко от первоначальной стадии плана, который Гитлер разработал, в том числе в сговоре со Сталиным.

Как отметил Кислица, поляки и украинцы стали первыми жертвами плана, при котором нацистские войска с Запада, а советские — с Востока маршировали по территории нынешней Западной Украины и Польши. Постпред выразил уверенность в том, что советские войска якобы убили тысячи украинцев во время оккупации и во время отступления в 1941 году.

Ранее Украина обратилась к генеральному секретарю ООН из-за проведения Россией военно-морского парада по случаю Дня ВМФ в Крыму. Соответствующее письмо генсеку Антониу Гутеррешу направил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Киев расценивает действия Москвы как «попытку эскалации в украинско-российских отношениях».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН ответил на обращение украинского постпреда. Он сказал, что Россия отмечает праздник на своей территории, и назвал Кислицу «психически больным».

