В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН «психически больным»

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН объяснил, почему обращение постпреда Украины при ООН в связи с российским военно-морским парадом в Севастополе не стоит воспринимать всерьез.

Украина обратилась к генеральному секретарю ООН из-за проведения Россией военно-морского парада по случаю Дня ВМФ в Крыму. Соответствующее письмо генсеку Антониу Гутеррешу направил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Киев расценивает действия Москвы как «попытку эскалации в украинско-российских отношениях».

Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН ответил на обращение украинского постпреда. Он сказал, что Россия отмечает праздник на своей территории, и назвал Кислицу «психически больным».

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«Как можно реагировать на психически больного? Разумеется, никак. Пусть он живет в своем мире, если уж лечение не помогает, а мы в своем — реальном. Пусть Украина хоть Эйфелеву башню построит из этих нот протеста и прочих жалоб — это их личное дело. Не знают, куда деть писарей и тонны бумаги, вот и нашли применение. Так что мы отметили День ВМФ, порадовались, но это наш праздник и на нашей территории. А то, что это огорчает Украину — это ее личная беда», - заявил Бальбек.

Ранее МИД Украины передал ноту протеста посольству РФ в Киеве в связи с военно-морским парадом в Севастополе. В сообщении военно-морской парад назван «демонстрацией военной мощи России».

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ФОТО: РИА Новости/Василий Батанов
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