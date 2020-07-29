В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН «психически больным»

«Как можно реагировать на психически больного? Разумеется, никак. Пусть он живет в своем мире, если уж лечение не помогает, а мы в своем — реальном. Пусть Украина хоть Эйфелеву башню построит из этих нот протеста и прочих жалоб — это их личное дело. Не знают, куда деть писарей и тонны бумаги, вот и нашли применение. Так что мы отметили День ВМФ, порадовались, но это наш праздник и на нашей территории. А то, что это огорчает Украину — это ее личная беда», - заявил Бальбек.

Ранее МИД Украины передал ноту протеста посольству РФ в Киеве в связи с военно-морским парадом в Севастополе. В сообщении военно-морской парад назван «демонстрацией военной мощи России».

