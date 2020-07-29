В Госдуме назвали постпреда Украины при ООН «психически больным»
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН объяснил, почему обращение постпреда Украины при ООН в связи с российским военно-морским парадом в Севастополе не стоит воспринимать всерьез.
Украина обратилась к генеральному секретарю ООН из-за проведения Россией военно-морского парада по случаю Дня ВМФ в Крыму. Соответствующее письмо генсеку Антониу Гутеррешу направил постпред Украины при ООН Сергей Кислица. Киев расценивает действия Москвы как «попытку эскалации в украинско-российских отношениях».
Депутат Госдумы от Крыма Руслан Бальбек в эфире НСН ответил на обращение украинского постпреда. Он сказал, что Россия отмечает праздник на своей территории, и назвал Кислицу «психически больным».
«Как можно реагировать на психически больного? Разумеется, никак. Пусть он живет в своем мире, если уж лечение не помогает, а мы в своем — реальном. Пусть Украина хоть Эйфелеву башню построит из этих нот протеста и прочих жалоб — это их личное дело. Не знают, куда деть писарей и тонны бумаги, вот и нашли применение. Так что мы отметили День ВМФ, порадовались, но это наш праздник и на нашей территории. А то, что это огорчает Украину — это ее личная беда», - заявил Бальбек.
Ранее МИД Украины передал ноту протеста посольству РФ в Киеве в связи с военно-морским парадом в Севастополе. В сообщении военно-морской парад назван «демонстрацией военной мощи России».
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
829 тыс.+0 / сут.
Умерли
620 тыс.+607 тыс. / сут.
Выздоровели
13 673+-606 660 / сут.
- Кремль: Путин тестируется на COVID-19 по мере необходимости
- Под Минском задержаны 32 боевика иностранной ЧВК
- Кремль не знал о коронавирусе у Лукашенко
- Путин проведет «большое совещание» по эпидобстановке в России
- «Прохладно и сыро»: Синоптики рассказали о погоде в Москве в начале августа
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru