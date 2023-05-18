Украинский посол в Турции опроверг включение требований России в зерновую сделку
Зерновая сделка заключается в вывозе зерна из черноморских портов Украины, никакие российские требования или условия в ней не прописаны, заявил украинский посол в Турции Василий Бондар, сообщает «Коммерсант».
По его словам, вопросы российского экспорта сельхозпродукции и удобрений обсуждались между представителями Москвы и ООН отдельно и в соглашение не вошли.
«Требования российской стороны сейчас обсуждаются», - добавил дипломат.
При этом в МИД РФ сообщили, что зерновую сделку не продлят в случае невыполнения условий России до 17 июля.
Ранее Кремль назвал условия, на которых была продлена зерновая сделка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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