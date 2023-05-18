Украинский посол в Турции опроверг включение требований России в зерновую сделку

По его словам, вопросы российского экспорта сельхозпродукции и удобрений обсуждались между представителями Москвы и ООН отдельно и в соглашение не вошли.

«Требования российской стороны сейчас обсуждаются», - добавил дипломат.

При этом в МИД РФ сообщили, что зерновую сделку не продлят в случае невыполнения условий России до 17 июля.

Ранее Кремль назвал условия, на которых была продлена зерновая сделка, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

