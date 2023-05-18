«Обман США и заложник Москвы»: Зачем Россия продлила зерновую сделку
Политологи называют решение Москвы политическим, в США обвиняют Россию в том, что она держит мир в заложниках, угрожая не продлить сделку.
17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Он также лично поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этой сделке.
Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию, несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о нарушении условий сделки. Чтобы исключить лишние вопросы она сразу отметила, что российская сторона призывают в кратчайшие сроки исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу продовольствия и удобрений.
Но вопросы о целесообразности продления сделки все равно остались. Так, глава российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН напомнил, что сделка невыгодна для России.
«Чисто политическое решение. Она невыгодна для России, ничего не выполняется с точки зрения оговоренных в пользу нашей страны элементов этой сделки. Как были проблемы, так и есть», - сказал он.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с НСН также заявил о политической подоплеке продления сделки.
«Продлили, чтобы поддержать Эрдогана. Для нас в этой сделке никогда не было выгоды. Почему эту сделку подписывает министр обороны, а не министр сельского хозяйства? Какое отношение армия имеет к деблокаде трех портов Украины, через которые потом завозятся боеприпасы, тяжелую технику, а оттуда идут террористы, контрабанда вооружения?» - сказал Сатановский.
Позже постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя попытался объяснить, что Москва согласилась на продление зерновой сделки, так как все-таки рассчитывает на решение проблем с российской частью договора. По его словам, Россия не потеряла надежду, «что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше».
Несмотря на такой оптимистичный и доброжелательный настрой Москвы, в США нашли, в чем на этот раз можно обвинить Россию.
Так, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон поддерживает продление сделки, но считает, что решение этого вопроса в долгосрочной перспективе должно стать более определенным и понятным.
«К сожалению, Россия даже в момент продления сделки продолжает риторически держать ее в заложниках, намекая, что ее дни сочтены. Мы просто думаем, что мир заслуживает уверенности, что этот коридор для зерновых продолжит функционировать на устойчивой основе», - высказал он свое недовольство журналистам.
Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал такую позицию США лживой, он напомнил, что на Западе вообще забыли о своих договоренностях.
«Подобные комментарии - не просто передергивание фактов, а откровенный обман. В Вашингтоне намеренно забывают о "пакетном" характере "стамбульских договоренностей», - обозначил он позицию российской стороны.
Он также заявил, что в США опять переворачивают с ног на голову данные по географии поставок.
«Утверждение, что украинское зерно идет в нуждающиеся государства, - это, мягко говоря, неправда, - констатировал посол. - Из 30 млн тонн грузов по-настоящему голодающим ушло лишь 2,5%. Зато отечественная продукция на многие месяцы задерживается в западных гаванях, даже если речь идет о безвозмездных гуманитарных рейсах», - заявил он.
С ним согласился первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, который в беседе НСН заявил, что Европу не волнуют интересы России и бедных стран.
«Это европейское зерно. Европа давно скупила все земли на Украине. Она отрабатывает свои интересы и вложенные на Украину капиталы. Ни интересы России, ни интересы бедных стран Европу не волнуют, хотя как раз-таки интересы России должны учитываться в большей степени, чем они учитываются сегодня», — сказал Чепа.
До этого глава парламента Крыма Владимир Константинов предложил расторгнуть зерновую сделку, поскольку Киев нарушил условия соглашения и использовал гуманитарный коридор в Черном море для атаки региона. Он обвинил Киев в провокациях и отметил, что на Украине не выполняют условий сделки.
Участники зерновой сделки игнорируют интересы России, если ситуация не изменится, соглашение придется расторгнуть как лишенное смысла. Об этом НСН ранее заявил бывший уполномоченный МИД по верховенству права, сенатор Константин Долгов.
«Если ничего не изменится, полагаю, никакого смысла в зерновой сделке нет, она прекратится. Если же ООН и Запад (прежде всего, США) надавят на Киев и сами выполнят свои обязательства по сделке, будет достигнут прогресс», - предрек он.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия заинтересована в соблюдении условий зерновой сделки, однако не будет делать ничего, что противоречило бы интересам страны.
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