«Обман США и заложник Москвы»: Зачем Россия продлила зерновую сделку

17 мая президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что зерновая сделка продлевается еще на два месяца. Он также лично поблагодарил российского лидера Владимира Путина за поддержку в инициативах Анкары по этой сделке.

Позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила эту информацию, несмотря на то, что Москва неоднократно заявляла о нарушении условий сделки. Чтобы исключить лишние вопросы она сразу отметила, что российская сторона призывают в кратчайшие сроки исправить перекосы в выполнении меморандума Россия-ООН по вывозу продовольствия и удобрений.

Но вопросы о целесообразности продления сделки все равно остались. Так, глава российского Зернового союза Аркадий Злочевский в беседе с НСН напомнил, что сделка невыгодна для России.

«Чисто политическое решение. Она невыгодна для России, ничего не выполняется с точки зрения оговоренных в пользу нашей страны элементов этой сделки. Как были проблемы, так и есть», - сказал он.