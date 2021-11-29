Украинский посол потребовал репараций от Германии за утраченное культурное наследие

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что правительство ФРГ должно выплатить компенсацию Киеву за утраченные культурные ценности в годы Второй мировой войны, а также за бесплатно подаренный архив Баха Берлину. Соответствующее письмо Мельник направил представителю Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу графу цу Кастель-Кастель.

Материальная стоимость архива нот Иоганна Себастьяна Баха превышает десятки миллиардов евро. Он был передан кабмину Герхарда Шредера в 2001 году. В законности такого шага на Украине до сих пор не уверены.

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Мельник в письме, текст которого публикует агентство "Укринформ", заявил, что отказывается от участия в концерте по случаю 20-летия передачи архива Баха из-за того, что Киев так и не получил компенсацию от Берлина. По его словам, предложение Украины создать «Компенсационный фонд военных потерь» для закупки ценных арт-объектов мирового уровня для украинских музеев ФРГ проигнорировала.

Посол подчеркнул, что предлагал Берлину несколько лет назад запустить совместные инициативы передачи архива Баха, но "наткнулся на глухую стену непонимания".

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:Культурное НаследиеФРГУкраина
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