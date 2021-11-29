Украинский посол потребовал репараций от Германии за утраченное культурное наследие

Украинский посол в Германии Андрей Мельник заявил, что правительство ФРГ должно выплатить компенсацию Киеву за утраченные культурные ценности в годы Второй мировой войны, а также за бесплатно подаренный архив Баха Берлину. Соответствующее письмо Мельник направил представителю Фонда «Берлинская певческая академия» Георгу графу цу Кастель-Кастель.

Материальная стоимость архива нот Иоганна Себастьяна Баха превышает десятки миллиардов евро. Он был передан кабмину Герхарда Шредера в 2001 году. В законности такого шага на Украине до сих пор не уверены.