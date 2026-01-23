Власти Ирана заявили о трех тысячах погибших в ходе беспорядков

Жертвами недавних вооружённых столкновений в Иране стали 3 117 человек. Как сообщает RT, об этом заявил глава иранского МИД Аббас Аракчи.

Трамп: США направляют к Ирану значительные силы

Он уточнил, что из них 2 427 погибших - гражданское население и сотрудники сил безопасности, а также 690 террористов.

Кроме того, министр рассказал, что в ходе беспорядков было в различной степени повреждено или разгромлено 414 правительственных зданий и 749 полицейских участков.

Ранее глава комитета по национальной безопасности и внешней политике парламента Ирана Эбрахим Азизи заявил о повреждении в результате протестов более 600 школ, мечетей и духовных учебных заведений, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Zuma / ТАСС
ТЕГИ:ПогибшиеПротестыБеспорядкиИран

Горячие новости

Все новости

партнеры