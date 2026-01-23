Считавшийся похищенным в Красноярске подросток отдал мошенникам три млн рублей

Подросток из Красноярска, который считался похищенным, передал мошенникам три млн рублей. Об этом со ссылкой на Следственный комитет РФ сообщает RT.

Пропавшего в Красноярске подростка нашли в арендованной квартире с девушкой

В ведомстве рассказали, что сын бизнесмена, действуя по указанию неизвестных ему лиц, похитил принадлежавшие его отцу деньги, после чего ушёл из дома вместе с девушкой, которая приехала из другого города.

«Подросток и девушка передали деньги мошенникам, после чего на телефон отца мальчика поступило сообщение о похищении подростка с требованием выкупа», - говорится в сообщении.

Ранее в СК РФ рассказали, что 14-летний сын бизнесмена был найден в арендованной квартире, его жизни ничего не угрожает, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

