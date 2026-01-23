В РФ предложили ввести уголовное наказание за неуведомление о втором гражданстве

Согласно документу, предлагается обязать постоянно проживающих за рубежом россиян уведомлять о получении иностранного гражданства или ВНЖ. На это отводится 60 дней после получения нового статуса.

За нарушение указанных требований предлагается ввести для нарушителей штраф до 200 тысяч рублей или обязательные работы на срок до 400 часов по статье Уголовного кодекса.

Ранее в МВД РФ заявили, что за 11 месяцев 2025 года гражданство либо ВНЖ в других странах получили свыше 97 тысяч россиян, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

