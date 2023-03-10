Украинский посол ответил на слова Лукашенко о подписании пакта о ненападении

Украина не ведет официальных переговоров с Белоруссией по поводу возможного заключения пакта о ненападении. Об этом заявил посол Украины в Белоруссии Игорь Кизим в интервью изданию LIGA.net.

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Дипломат добавил, что необходимо пользоваться всеми возможностями, чтобы предотвратить угрозу атаки со стороны Минска.

Кизим допустил, что уже имели место переговоры в форме публичной дипломатии, но отметил, что по официальному каналу через Министерство иностранных дел и посла такие переговоры не состоялись.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск не собирается принимать участие в конфликте, в который втянута уже вся Европа.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПосолБелоруссияУкраина
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