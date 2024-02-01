В Германии призвали увеличить военные расходы

Берлину следует увеличить военные расходы, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление главы Министерства обороны Германии Бориса Писториуса.

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По его словам, «войну могут предотвратить только те, кто к ней готовится». Он отметил, что финансирование военных расходов осуществляется «в правильном направлении».

На развитие армии ФРГ будет выделено 72 миллиарда евро, что является самой большой суммой за всю историю бундесвера.

Ранее глава Минобороны Германии пожаловался на дефицит оружия из-за помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: youtube.com/NATONews
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