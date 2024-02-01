В Германии призвали увеличить военные расходы

По его словам, «войну могут предотвратить только те, кто к ней готовится». Он отметил, что финансирование военных расходов осуществляется «в правильном направлении».

На развитие армии ФРГ будет выделено 72 миллиарда евро, что является самой большой суммой за всю историю бундесвера.

Ранее глава Минобороны Германии пожаловался на дефицит оружия из-за помощи Украине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

