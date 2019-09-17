В нирване. «Утомлённый» Порошенко на заседании Рады взорвал соцсети. Видео
Петра Порошенко признали очень уставшим на заседании Верховной рады. Видео спящего на заседании парламента бывшего президента Украины опубликовал в социальных сетях беглый украинский депутат Александр Онищенко. На записи экс-лидер страны выглядит отрешённым и спящим.
Впоследствии Порошенко дергается и на время поднимает веки, но тут же вновь окунается в сладкую дремоту, передает РЕН ТВ.
«Петя устал, не высыпается. Потому что думает днями и ночами, как бы агрессора остановить», - прокомментировал автор ролика. Украинские пользователи соцсетей подхватили шуточное настроение Онищенко, и соревнуются в остроумие. Вот некоторые из комментариев: «Вдруг война, а я уставший», «Солдат спит, а зарплата капает», «Крыша едет, не может смириться со своим социальным статусом».
Ранее Пётр Порошенко неоднократно осмеивался за своё поведение в сети. Так, бурную реакцию вызвал снимок, на котором он позировал в пиджаке, заправленном в брюки, и торчащим из ширинки.
Также соцсети позабавила выходка Порошенко, когда в ходе предвыборной компании он сорвал шапку с девушки во время встречи с избирателями.
Между тем, как пишут «Дни.ру», обнаруживаются всё новые данные о «подвигах» Петра Порошенко, когда он занимал должность президента. Так, выяснилось, что он сдал три тысячи квадратных километров территории ополченцам самопровозглашённой Донецкой народной республики. Обвинение выдвинул российский экономист, живущий в США, Андрней Илларионов.
Он напомнил о недавнем интервью бывшего президента, в котором тот поведал об отводе украинских подразделений от реки Кальмиус в Донбассе осенью 2014 года, когда были подписаны первые минские соглашения.
По словам Илларионова, Порошенко прямо говорит, что время перемирия было согласовано, чтобы украинские войска отошли на западный берег. Таким образом, значительная территория была оставлена противнику ВСУ.
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