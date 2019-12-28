Украинский МИД предупредил Германию об опасности «Северного потока – 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию об энергетической зависимости от России в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2». Свое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал на портале Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

По мнению Пристайко, стремление стран Европы, в том числе Германии отказаться от транзита российского газа по территории Украины, делает их зависимыми от России. Дипломат считает, что Россия будет не только контролировать поставку газа по «Северному потоку – 2», но и сможет при любых обстоятельствах опустошить газопровод, отмечает Газета.ru.