Украинский МИД предупредил Германию об опасности «Северного потока – 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко предупредил Германию об энергетической зависимости от России в связи со строительством газопровода «Северный поток – 2». Свое заявление глава украинского внешнеполитического ведомства сделал на портале Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).
По мнению Пристайко, стремление стран Европы, в том числе Германии отказаться от транзита российского газа по территории Украины, делает их зависимыми от России. Дипломат считает, что Россия будет не только контролировать поставку газа по «Северному потоку – 2», но и сможет при любых обстоятельствах опустошить газопровод, отмечает Газета.ru.
В свою очередь, Украина гарантирует своим потребителям бесперебойные поставки газа по транзитному газопроводу, сказал Пристайко.
В настоящий момент проект «Северный поток-2» реализован более чем на 80%. Предполагается, что его общая мощность составит 55 млрд куб.м в год. Наряду с российским Газпромом проект финансируют также европейские партнеры из Германии, Австрии и Франции.
Ранее НСН писала, что Ангела Меркель фактически объявила американскому президенту Дональду Трампу войну, заявив, что ФРГ против санкций США в отношении трубопровода «Северного потока - 2».
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