Украинский МИД назвал условие восстановления поставок воды в Крым

Такой ответ представитель украинского МИД дал на выступление заместителя директора департамента информации и печати МИД России Ильи Тимохова на международной конференции «Черноморский вопрос в фокусе мировой политики». Накануне он заявил, что Киев, пытаясь наказать крымчан водной блокадой за воссоединение с Россией, способствует возникновению гуманитарной катастрофы.

«Водных ресурсов для бытового пользования в Крыму достаточно. Проблема обострилась из-за его массированной милитаризации», - заявил Николенко.

По его словам, российские военные израсходовали крымскую воду и теперь Российская Федерация обязана взять на себя обеспечение полуострова питьевой водой. При этом Николенко отказался от ответственности Киева за блокировку Северо-Крымского канала.

Напомним, ситуация с водоснабжением в Крыму остается стабильной, но небольшие опасения вызывает курортный город Алушта. Об этом заявил заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства республики Максим Новик.

