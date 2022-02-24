Украинский МИД начал эвакуацию посольства в Москве
МИД Украины, по поручению президента страны Владимира Зеленского, приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права, сообщает пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что для проведения консультаций в Киев был отозван временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило, началась эвакуация украинского посольства в Москве.
«Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в штатном режиме. Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, включая украинских политических заключенных», - добавили в МИД
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией, сообщает RT.
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