Украинский МИД начал эвакуацию посольства в Москве

МИД Украины, по поручению президента страны Владимира Зеленского, приступил к процедуре разрыва дипломатических отношений в соответствии с нормами международного права, сообщает пресс-служба ведомства.

Над российским посольством в Киеве спустили флаг

В сообщении говорится, что для проведения консультаций в Киев был отозван временный поверенный в делах Украины в РФ Василий Покотило, началась эвакуация украинского посольства в Москве.

«Консульские учреждения Украины на территории РФ продолжают работать в штатном режиме. Мы будем продолжать защищать права и интересы украинцев в России, включая украинских политических заключенных», - добавили в МИД

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией, сообщает RT.

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Фото: facebook.com/UkraineMFA
ТЕГИ:РоссияПосольствоЭвакуацияМИД Украины
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