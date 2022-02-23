Над российским посольством в Киеве спустили флаг

Российский флаг был спущен над посольством России в Киеве, сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

Российские диппредставительства на Украине начали эвакуацию персонала

В МИД РФ объявили, что диппредставительство в Киеве и Генеральные консульства неоднократно подвергались нападениям, поэтому в сложившихся обстоятельствах первоочередной задачей ведомства является забота о российских дипломатах и сотрудниках.

«Для защиты их жизни и безопасности руководством России было принято решение об эвакуации персонала российских загранучреждений на Украине», - говорится в заявлении МИД РФ.

Ранее министерство иностранных дел Украины рекомендовало украинцам, находящимся в России, покинуть её территорию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Пресс-служба МВД Украины
ТЕГИ:МИД РФУкраинаКиевРоссийское Посольство
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры