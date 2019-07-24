Украинский кабмин предложил расширить санкции против России

В свою очередь российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что предложение расширить санкции против России – это продолжение политики украинского кабмина эпохи Порошенко, передает RT. Она призвала набраться терпения и дождаться формирования нового правительства.

Ранее украинский политолог Вадим Карасев рассказал НСН, что президент Украины Владимир Зеленский одержит победу в противостоянии с мэром Киева Виталием Кличко и лишит последнего реальной власти в украинской столице.

