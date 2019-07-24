Украинский кабмин предложил расширить санкции против России
Правительство Украины намерено расширить санкции против России, пишут «Известия». Кабмн намерен ввести ограничения против 24 компаний, которые работают над прокладкой газопровода из Краснодарского края в Крым.
Как отмечает Газета.ру, украинские власти считают , что прокладка газопровода угрожает национальной безопасности страны.
В свою очередь российский сенатор Ольга Ковитиди заявила, что предложение расширить санкции против России – это продолжение политики украинского кабмина эпохи Порошенко, передает RT. Она призвала набраться терпения и дождаться формирования нового правительства.
Ранее украинский политолог Вадим Карасев рассказал НСН, что президент Украины Владимир Зеленский одержит победу в противостоянии с мэром Киева Виталием Кличко и лишит последнего реальной власти в украинской столице.
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