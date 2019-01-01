Кличко предрекли судьбу свадебного генерала при Зеленском

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал отправить мэра Киева Виталия Кличко в отставку с поста главы Киевской городской государственной администрации. Президент уже направил соответствующее ходатайство в кабинет министров страны. О том, что Зеленский хочет заменить Кличко на своего человека, украинские СМИ сообщали и ранее.

Украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в интервью НСН заявил, что у Зеленского есть все необходимые рычаги для того, чтобы лишить Кличко реальной власти в украинской столице.

«В принципе это (увольнение) возможно. В данном случае речь идет не об увольнении избранного киевлянами мэра, а о главе исполнительной власти города Киева – главе киевской городской администрации, который назначается указом президента. В законе о столице Украины Киев имеет двойное подчинение. С одной стороны киевлянам, которые избирают мэра в Киевсовет, с другой стороны подчиняется центральной власти, главу которого назначается президентом по согласованию с кабмином. Если центральная власть считает, что мэр по тем или иным причинам не подходит, но сместить избранного мэра не могут юридически, а для этого нужны назначенные Верховной радой досрочные выборы, тогда они назначают своего главу киевской городской администрации», - сказал он.

Собеседник НСН отметил, что аналогичная ситуация складывалась в 2010 году, как пришедшая к власти «Партия регионов» назначила главой городской администрации Александра Попова, которого называли фактическим хозяином города, но мэром оставался Леонид Черновецкий.

«Такая же ситуация. Теперь будет двоевластие, поскольку Кличко не собирается сдаваться, в отличие Черновецкого, и уже пригрозил либо досрочными выборами мэра, либо календарными в 2020 году. Видимо, Кличко не устраивает новую команду на посту главы киевской городской администрации. Понятно, почему: столица всегда важна для центральной власти, в столице, по крайней мере, Украины, делаются майданы, и многое зависит от позиции городской власти. Второе: столица – это бизнес. Это застройщики, потому что, если говорить об экономической власти, то правят они. Это очень большой и доходный бизнес. Также из-за нелояльности Кличко новому президенту, новая команда решила ограничить власть Кличко. Это дело времени и техники. Править Киевом будет тот, кто назначен центральной властью, кто назначен главой киевской городской администрации. Так что Кличко фактически отстраняется от управления городом, на нем сосредоточатся на данном этапе только представительские, а не исполнительные функции», - добавил политолог.

Отметим, что на Украине подсчитали практически все 100 процентов голосов избирателей на прошедших в минувшее воскресенье выборах в Верховную раду. Партия Зеленского «Слуга народа» набрала около 43%, что позволит сформировать ей просто большинство в парламенте.

Директор киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский в интервью НСН объяснил успех Зеленского тем, что украинское общество голосовало по инерции.

