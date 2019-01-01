Продаже бюстиков Зеленского нашли объяснение: Президент в доле

Один из популярных на Украине интернет-аукционов готовится запустить в продажу бюсты президента Владимира Зеленского. Купить их можно будет, начиная с четверга, 25 июля. Бюсты выполнены из скульптурного гипса и покрыты тремя слоями лака, а также сусальным золотом. Сам Зеленский во время своей инаугурации потребовал, чтобы украинские чиновники не вешали его портреты в своих кабинетах.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что на Украине, вероятнее всего, сформируется культ личности Зеленского, а сам он врет избирателям и ведет себя не лучше предшественников.

«При всех президентах, у всех чиновников, даже у директоров школ, в кабинетах висели портреты этих президентов, начиная от Кучмы, Ющенко, Януковича. Порошенко однозначно висел. К сожалению, такая сатрапская традиция осталась в посткоммунистической Украине. И она пока не выдавливается. Все президенты подбирают таких чиновников себе в аппарат, которые готовы лизать сапоги, если надо будет. Это главное качество любого государственного служащего, что он должен, если надо, поцеловать задницу вышестоящего, президента - так тем более», - сказал он.

Политолог обвинил Зеленского в том, что тот нагло обманул украинцев, как когда требовал не вешать его портреты в кабинетах чиновников, так и когда обещал ездить на работу чуть ли не на велосипеде. Собеседник НСН уверен, что новый президент ведет себя ничуть не лучше своих предшественников.

«Ну, все они так себя вели, у Кучмы я был советником, Ющенко хорошо знаю. Ну и этих двух уродов знаю, Януковича и Порошенко, они тоже очень наглые и по-хамски к народу относились. По сути Зеленский тоже так себя ведет, только пока к (по отношению) к чиновникам. Чего только стоит, что он толкнул министра обороны (Степана Полторака), мы уже видим, что и на совещаниях так себя ведет под прикрытием борьбы с коррупцией. На самом деле это просто жлобство и хамство», - добавил Соскин.