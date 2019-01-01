Продаже бюстиков Зеленского нашли объяснение: Президент в доле
Политолог в эфире НСН не удивился тому, что на Украине собираются продавать бюсты Владимира Зеленского: по его словам, президент будет получать с этого доход.
Один из популярных на Украине интернет-аукционов готовится запустить в продажу бюсты президента Владимира Зеленского. Купить их можно будет, начиная с четверга, 25 июля. Бюсты выполнены из скульптурного гипса и покрыты тремя слоями лака, а также сусальным золотом. Сам Зеленский во время своей инаугурации потребовал, чтобы украинские чиновники не вешали его портреты в своих кабинетах.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заявил НСН, что на Украине, вероятнее всего, сформируется культ личности Зеленского, а сам он врет избирателям и ведет себя не лучше предшественников.
«При всех президентах, у всех чиновников, даже у директоров школ, в кабинетах висели портреты этих президентов, начиная от Кучмы, Ющенко, Януковича. Порошенко однозначно висел. К сожалению, такая сатрапская традиция осталась в посткоммунистической Украине. И она пока не выдавливается. Все президенты подбирают таких чиновников себе в аппарат, которые готовы лизать сапоги, если надо будет. Это главное качество любого государственного служащего, что он должен, если надо, поцеловать задницу вышестоящего, президента - так тем более», - сказал он.
Политолог обвинил Зеленского в том, что тот нагло обманул украинцев, как когда требовал не вешать его портреты в кабинетах чиновников, так и когда обещал ездить на работу чуть ли не на велосипеде. Собеседник НСН уверен, что новый президент ведет себя ничуть не лучше своих предшественников.
«Ну, все они так себя вели, у Кучмы я был советником, Ющенко хорошо знаю. Ну и этих двух уродов знаю, Януковича и Порошенко, они тоже очень наглые и по-хамски к народу относились. По сути Зеленский тоже так себя ведет, только пока к (по отношению) к чиновникам. Чего только стоит, что он толкнул министра обороны (Степана Полторака), мы уже видим, что и на совещаниях так себя ведет под прикрытием борьбы с коррупцией. На самом деле это просто жлобство и хамство», - добавил Соскин.
Намерение выпускать бюстики Зеленского собеседника НСН не удивило. Он уверен, что доход от их продажи будет идти в карман президента.
«Это очень хороший бизнес, потому что, естественно, он (Зеленский) будет получать реальные деньги. Это как матрешки, бюстик меньше 100 гривен стоить не будет. Введут моду, что у каждого должен быть бюстик Зеленского-Мао Цзэдуна. Я думаю, что в Зеленском одновременно сидит и коммунист, и капиталист. С одной стороны занимается социальной демагогией и популизмом, биомассы всякие и "лошарики" любят это, а с другой стороны - хочет деньги зарабатывать. На бюстиках можно очень хорошо зарабатывать. Все ради прикола будут покупать, это же модно сейчас – по приколу. А потом это войдет уже в историю – главное начать. Затем это станет культом. Это формирование культа личности, однозначно. Зеленский очень любит себя, он классический нарцисс. Чем это кончится? Ну известно чем: все вожди и диктаторы заканчивают одинаково», - заключил политолог.
Ранее украинский политолог, директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев рассказал в интервью НСН, чем закончится противостояние мэра Киева Виталия Кличко и Зеленского.
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