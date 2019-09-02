Экономисты объяснили слова главы украинского Минэнерго на переговорах с Россией по газу

«Теоретически они успевают. Но времени действительно уже совсем мало остается. Успеют договориться, значит, успеют, ко всеобщему удовольствию. Украина не потеряет деньги из-за транзита в том числе. Не успеют – это будет сопряжено с дополнительными затратами и убытками. Украине к убыткам не привыкать. Стоимость газа повысится. Это отразится на стоимости украинской продукции, на ее конкурентоспособности», - отметил эксперт в беседе с НСН.

Он объяснил, чем вызвана необходимость разделения украинской ГТС.

«Раз они об этом говорят, значит, у них есть какой-то план, и они намереваются договориться. По их плану предполагается, что компания будет разделена, будет выделен независимый оператор. Кто-то будет транспортировать, кто-то – вопросами оплаты. Этого требует Европа. Правда, говорить, что разделение такой компании приведет к повышению эффективности, не стоит. Это требование больше обусловлено политической конъюнктурой, чем экономическими целями», - отметил Дудчак.

Ранее украинский экономист объяснил в эфире НСН, что для успешных переговоров между Москвой и Киевом по газу нужна только политическая воля.

