Экономисты объяснили слова главы украинского Минэнерго на переговорах с Россией по газу
Эксперты в эфире НСН объяснили, чем вызвана решимость украинского министра.
Закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности» назвал главной задачей своего ведомства новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель.
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН объяснил решимость украинского министра.
«Президент избран, парламент избран, кабинет министров сформирован. Соответственно, новый министр энергетики имеет все полномочия и политические возможности эти вопросы решать. До этого вести переговоры о новом соглашении не хотели по политическим причинам. Сейчас политика должна отойти на второй план. Времени на это осталось меньше четырех месяцев. Сейчас нужно максимально быстро включиться в эту работу, скорее всего, в трехстороннем формате Россия-Украина-ЕС и за осень договориться о всех параметрах», - указал он.
Украинский политолог и экономист Александр Дудчак рассказал, насколько вероятно заключение нового соглашения о транзите.
«Теоретически они успевают. Но времени действительно уже совсем мало остается. Успеют договориться, значит, успеют, ко всеобщему удовольствию. Украина не потеряет деньги из-за транзита в том числе. Не успеют – это будет сопряжено с дополнительными затратами и убытками. Украине к убыткам не привыкать. Стоимость газа повысится. Это отразится на стоимости украинской продукции, на ее конкурентоспособности», - отметил эксперт в беседе с НСН.
Он объяснил, чем вызвана необходимость разделения украинской ГТС.
«Раз они об этом говорят, значит, у них есть какой-то план, и они намереваются договориться. По их плану предполагается, что компания будет разделена, будет выделен независимый оператор. Кто-то будет транспортировать, кто-то – вопросами оплаты. Этого требует Европа. Правда, говорить, что разделение такой компании приведет к повышению эффективности, не стоит. Это требование больше обусловлено политической конъюнктурой, чем экономическими целями», - отметил Дудчак.
Ранее украинский экономист объяснил в эфире НСН, что для успешных переговоров между Москвой и Киевом по газу нужна только политическая воля.
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