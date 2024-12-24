Украинский депутат призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus

Отмечается, что с этой просьбой парламентарий обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, отметив, что Украина готова сама производить ракеты.

«Если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus», - заключил Горбенко.

Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что будет готов обсудить поставки ракет Киеву в случае победы на выборах. Политолог-германист Евгения Пименова указала, что эти слова - попытка политика выглядеть решительнее Шольца, пишут «Известия».

