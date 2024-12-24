Украинский депутат призвал ФРГ предоставить Киеву технологию производства Taurus

Берлину следует передать Киеву технологию для производства крылатых ракет Taurus. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил депутат Верховной рады Украины Руслан Горбенко.

Писториус заявил, что ракеты Taurus не помогут Украине на поле боя

Отмечается, что с этой просьбой парламентарий обратился к канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, отметив, что Украина готова сама производить ракеты.

«Если вы не можете дать нам Taurus, дайте технологию, мы сами будем производить эти Taurus», - заключил Горбенко.

Ранее кандидат на пост канцлера ФРГ Фридрих Мерц заявил, что будет готов обсудить поставки ракет Киеву в случае победы на выборах. Политолог-германист Евгения Пименова указала, что эти слова - попытка политика выглядеть решительнее Шольца, пишут «Известия».

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ФОТО: ABACA / ТАСС
ТЕГИ:ШольцГерманияУкраинаКрылатые РакетыРакета

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