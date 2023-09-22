Украинские власти потратят на оборону более $50 млрд в 2023 году

Украинские власти потратят более $50 млрд на оборону и безопасность страны. Об этом заявил глава правительства Украины Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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По словам политика, украинская экономика была переведена на военные рельсы в 2022 году, а бюджет мирного времени направлен на создание и закупку всего необходимого для ВСУ.

Также Шмыгаль назвал приоритетными направлениями защиту энергообъектов, восстановление жилья, создание новых рабочих мест и возвращение граждан Украины в страну.

Ранее Пентагон опубликовал заявление об американской военной помощи Украине в период президентства Джо Байдена. Отмечается, что США перечислили Киеву более $33,2 млрд. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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