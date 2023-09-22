ЕС предоставил Украине новый транш в 1,5 млрд евро

Евросоюз предоставил Украине транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи за 2023 год. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.

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«Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд», — указала глава ЕК.

В текущем году ЕС предоставил Киеву 13,5 млрд евро на поддержку работу больниц, школ и прочих служб.

«Это также помогает Украине на пути к ЕС, поддерживая реформы», — отметила фон дер Ляйен, добавив, что Европа «остается твердо» на стороне Киева.

Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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