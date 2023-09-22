ЕС предоставил Украине новый транш в 1,5 млрд евро
Евросоюз предоставил Украине транш в размере 1,5 млрд евро в рамках макрофинансовой помощи за 2023 год. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает ТАСС.
«Сегодня мы выплатили Украине еще €1,5 млрд», — указала глава ЕК.
В текущем году ЕС предоставил Киеву 13,5 млрд евро на поддержку работу больниц, школ и прочих служб.
«Это также помогает Украине на пути к ЕС, поддерживая реформы», — отметила фон дер Ляйен, добавив, что Европа «остается твердо» на стороне Киева.
Ранее США объявили о новом пакете помощи Украине на $325 млн, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru