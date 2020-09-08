Украинские пограничники заявили, что Колесникова не пересекала границу
Государственная пограничная служба Украины заявила, что белорусские оппозиционеры Антон Родненков и Иван Кравцов прибыли на Украину.
Как написало украинское ведомство в Facebook, сейчас они проходят погранконтроль.
При этом украинские пограничники отметили, что член Координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова на границу с Украиной не прибывала.
Колесникова – соратница экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, участница Координационного совета оппозиции. В понедельник неизвестные в масках увезли её на автомобиле с надписью «Связь», данных о её местонахождении не было. Родственники обратились в милицию.
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